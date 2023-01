Modelka proslula snahou mít největší zadek na světě: Když se protahuje v jogínském úboru, tají se dech

Natasha Crown Profimedia.cz

Modelku Natashu Crown (27) proslavila její obří zadnice. Touží mít největší zadek na světě a zdá se, že se jí to daří. Podstoupila už pět zvětšení a k tomu cvičí jógu, kterou prý své pozadí formuje.

Fanouškům se dokonce pravidelně předvádí v těsném sportovním úboru. Například jak se protahuje v parku. V těsných, často téměř průsvitných legínách vypadá neskutečně.

Na svém hlavním instagramovém profilu má Srbka už přes 2 miliony sledujících, kteří ji bezmezně milují a opěvují. Většina ji chválí, jak je sexy, a že by si rádi zacvičili jógu s ní.

Navzdory tomu, že na sociální síti nemá o nápadníky nouzi, v reálném životě muže ale spíš děsí.

„Mají ze mě strach. Jsem osobnost, a když k tomu ještě přidáte můj extrémní vzhled, může je to zastrašit,“ nechala se slyšet na svém youtubovém kanálu s tím, že to jsou nejspíš důvody, proč je už 27 let single. ■