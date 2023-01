Stará láska nerezaví? Ben Cristovao se 10 let po rozchodu vyznal Monice Bagárové

Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Zpěváci se znají od roku 2009, kdy účinkovali v SuperStar. V soutěži se do sebe zamilovali a několik let byli partneři. Dokonce patřili mezi jeden z nejoblíbenějších párů českého showbyznysu.

Jenže v roce 2012 přišel rozchod. Ben měl dle spekulací zlomit Monice srdce. „Myslím, že si každý z Vás zaslouží vědět, že s Benem už spolu nejsme,“ uvedla Bagárová tehdy na svém Facebooku.

Dnes už k sobě bývalí partneři žádnou zášť nechovají, naopak se dokonce vrhli na společnou píseň.

O další rozruch se na sociálních sítích postaral sám Ben Cristovao, který na svém TikToku sdílel příspěvek, který věnoval právě Monice.



V pozadí videa hraje Benova dojemná píseň Poslední z roku 2017. Už tehdy fanoušci spekulovali, o kom Cristovao zpívá. Dnes už je tahle otázka zodpovězená. Svým příspěvkem naznačil, že právě Monika měla být tou poslední ženou v jeho životě.

Zpěvák v textu zároveň přiznává, že dřív hledal štěstí jinde. „Když jste kámoši, ale zároveň tenhle text,“ napsal zpěvák hned z úvodu.

„Vždycky jsem doufal, že to budeš zrovna ty, budeš ta poslední. A dřív jsem štěstí hledal jinde, vím, že tys čekala moře dní,“ zpívá Ben, zatímco Monika s úsměvem blbne v pozadí a nemá tušení, jaký kontent Ben zrovna natáčí.

Video vidělo do dnešního dne více než třičtvrtě milionu fanoušků. Mnoho z nich se pak shodlo, že jim to spolu nejen slušelo, ale dokonce věří, že by mohli ještě někdy tvořit pár. Několik z těchto komentářů Ben dokonce „lajkl“.

„Věřím, že jednou ještě budete spolu,“ napsala jedna z fanynek. Sorry, jsem chlap, ale vy dva k sobě patříte,“ uvedl další.

Zda se fanoušci někdy dočkají velkého návratu, je ovšem ve hvězdách. Krásná Monika Bagárová je už nějakou dobu šťastně zadaná. Partnerem je podnikatelem Leonard Lekaj. „Jediné, co řeknu je, že jsme zamilovaní a je nám krásně. Každý si zaslouží být milovaný,“ řekla zpěvačka nedávno Super.cz. ■