Kvůli Kabátu se „vykašlal“ na muzikály: Pepa Vojtek ale návrat do divadla plánuje

"Na muzikálovou scénu se určitě vrátím, miluju to, je to pro mě takový splněný dětský sen. Vyrůstal jsem v Teplicích, kde bylo Krušnohorské divadlo. Moji rodiče často chodili na představení operetky, pak se to často protáhlo a všichni herci chodili k nám domů," zavzpomínal Pepa.

"Díky tomu jsem si operetu zamiloval, muzikály se tehdy ještě nehrály, a já s Danem Landou v roce 1995 vstoupil na muzikálová prkna. Drží mě to dodnes, mám to rád a nehodlám se toho vzdát, dokud mi budou role nabízet a ustojím to a uzpívám," svěřil zpěvák, který za dvojroli v muzikálu Mefisto dokonce dostal divadelní cenu Thálie.

"Začnu hrát i Okno mé lásky, kvůli turné jsem neměl čas a ani jsem moc nechtěl, protože jsem to nechtěl tříštit, potřebovali jsme se soustředit i na nové album kapely. Od půlky ledna už nastupuju a snad to nebudu kolegům kazit," uzavřel Vojtek, jehož postava má v muzikálu s hity skupiny Olympic ty nejkrásnější písně. ■