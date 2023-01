Šéfka soutěže krásy se bude vdávat! Její o tři roky mladší partner jí nasadil prsten s obřím briliantem

Taťana Makarenko Foto: Se souhlasem T. Makarenko

"Řekl mi, že měl prstýnek dva a půl měsíce vyrobený, všude ho nosil s sebou, nedávno ve Vídni čekal na hezký moment. Nosil ho stále u sebe. A až nyní vycítil, že jsme na správném místě, kde se to má stát," řekla Super.cz Makarenko.

Martin, který je o tři roky mladší než modelka, poklekl v restauraci v centru Paříže 2. ledna. "Vůbec jsem to nečekala. Věděla jsem, že to někdy přijde, ale upřímně jsem jsem v úplném šoku," dodala Makarenko.

Svatbu chtějí stihnout do roka a do dne. "Chtěli bychom ještě letošní léto. Místo už máme jasné dlouho, a to resort, který Martin spoluvlastní," dodala. ■