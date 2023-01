Herci z Romea a Julie žalují Paramount o 11 miliard! Před 55 lety je v 15 a 16 letech ukázali ve filmu nahé

Na filmová studia Paramount společně podali žalobu. Profimedia.cz

Představitelé hlavních rolí z filmové adaptace Romea a Julie z roku 1968 Olivia Hussey a Leonard Whiting žalují filmovou společnost Paramount o 500 milionů dolarů. V přepočtu 11,3 miliardy korun požadují za to, že je tehdy ‚donutili‘ k sexuálním scénám a natočili je nahé bez jejich vědomí.

Dnes jednasedmdesátiletá herečka a její o rok starší kolega podali žalobu na filmová studia v pátek v Kalifornii u vrchního soudu v Santa Monice. Ve své stížnosti obviňují Paramount, který za snímkem stojí, ze sexuálního obtěžování, zneužívání a podvodu a požadují náhradu škody ve zmiňované výši. V době natáčení snímku bylo Olivii patnáct let a Leonardovi o pouhý rok více.

Snímek tehdy režíroval italský filmař Franco Zeffirelli a vysloužil si za něj dokonce nominaci na Oscara. Zeffirelli zemřel v roce 2019 ve věku 96 let.

Britští herci tvrdí, že jim původně bylo řečeno, že se žádná nahota nebude natáčet ani zveřejňovat. Podle jejich tvrzení jim ale bylo poslední natáčecí den sděleno, že by film ‚selhal‘, pokud by nepředvedli nahou scénu.

„To, co jim bylo řečeno a co se událo, byly dvě různé věci. Věřili Francovi, že neporuší důvěru, kterou mezi sebou měli. Byl jejich přítel a upřímně řečeno, co měli v šestnácti dělat? Neexistovaly žádné možnosti. Nebylo žádné MeToo,“ uvedl v prohlášení manažer herců Tony Marinozzi.

Podle žaloby Zeffirelli ukázal hercům, kde bude umístěna kamera, ale bylo jim slíbeno, že žádná nahota nebude zveřejněna a herci si mysleli, že nebyla jiná možnost, než hrát nazí, jak bylo poslední den požadováno.

V prohlášení pro Variety uvedl právní zástupce dvojice Solomon Gresen, že herci byli v 60. letech velmi malé naivní děti, které nechápaly, jak je to zasáhne. Scéna jim prý způsobila dlouhodobé finanční ztráty v následné práci a fyzickou a emocionální bolest. ■