To tady dlouho nebylo: Sexy Týnuš Třešničková předvedla odhalené pozadí v celé kráse

Týnuš Třešničková Foto: Instagram T. Třešničkové

Je to už pár měsíců, co si blogerka Týnuš Třešničková (27) užívala u moře. Nedá se však říct, že by sexy brunetka od léta seděla doma. Pravidelně cestuje za svým přítelem do Itálie. A vedle toho se stihla během Vánoc podívat do Londýna nebo vyrazit do českých hor.