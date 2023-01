Zdeněk Pohlreich dal přednost konkurenci a po letech mizí z Primy

Zdeněk Pohlreich Herminapress

Z doporučení diváků vybere dvanáct restaurací, které budou muset projít jeho zátěžovým testem. Ty nejlepší se mezi sebou utkají v novém pořadu Pohlreichův souboj restaurací, který se právě začíná natáčet.

„Za poslední roky se stav české gastronomie proměnil k lepšímu. A tak už se mi nechce jezdit a nahánět ty, co to dělají špatně. Naopak, chtěl bych ukázat nejlepší restaurace. Ne nutně ty nejznámější, nechtěl bych ukazovat ty, které každý zná, které plní stránky médií. Spíš hledáme něco, čemu pracovně říkáme ‚neobroušené diamanty‘, i když řada z nich se již opravdu pěkně blýská,“ vysvětluje koncept soutěže Zdeněk Pohlreich.

Soutěž se nezaměří jen na klasickou českou a moderní kuchyni, ve výběru se objeví i italská, americká nebo asijská kuchyně – ten nejzajímavější průřez toho, co česká gastroscéna nabízí. Proti sobě se vždy postaví dvě restaurace se stejným zaměřením. Dostanou několik úkolů, včetně zátěžového testu, kdy podnik naráz navštíví třicet lidí a restaurace dostane dvě hodiny na obsloužení všech hostů, a to tříchodovým menu.

„V kuchyni poznáte, jestli je to kvalitní práce, jestli jde o poctivou práci, jestli ti kuchaři vědí, co dělají, a dělají to dobře. To se určit dá. Stejně tak se dá určit, jaký servis poskytuje ta daná restaurace, jestli se v ní lidé cítí dobře. A tohle všechno budu hodnotit,“ svěřil Zdeněk Pohlreich ke svému novému projektu.

Během své dlouhé kariéry zažil gastronomii v socialismu, v zahraničí, v korporacích i ve vlastním podnikání. Pohlreichův souboj restaurací je pro Zdeňka i tak vzrušující výzvou. „Pro mě osobně je to zajímavá změna s novým formátem, v jiné televizi, moc se na to těším,“ uzavírá Zdeněk Pohlreich. ■