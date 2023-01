Lucie Borhyová promluvila o dětech i příteli. Proč je nikdy nevidíme na veřejnosti?

Lucie Borhyová promluvila o svém singlu, soukromí i dalších plánech. Super.cz Superchat

Zmíněnou vánoční píseň vydala na začátku adventu. Lucie se tak ukázala v roli, na kterou národ není moc zvyklý.

„Kolem mě se to zpívání motá těch 23 let, co jsem v televizi. Zpívala jsem v různých silvestrovských show. Zazpívala jsem si s Haničkou Zagorovou nebo Štefanem Margitou. Zpívala jsem ve Tváři, tam jsem dělala Karla Vágnera. A pak Michal Kindl na křtu jeho klipu prozradil, že mi napsal vánoční písničku,“ svěřila se Lucie Borhyová.

Jinak je šťastnou maminkou. Má syna Lucase a dceru Lindu. Oba potomci se podíleli pěvecky na této písni a berou to jako splněný sen. Ovšem děti, které vidíme v klipu, to ale nejsou. Oblíbená blondýnka je totiž do klipu neobsadila a má pro to jasný důvod.

„Já jsem si říkala, že tím, že chráním jejich soukromí a neukazuju je a dala bych je do svého prvního klipu, tak by to mohlo vypadat, že ten klip chci prodat, protože najednou ukazuju svoje děti. Řekla jsem si, že se to nehodí a takhle to dopadlo a asi je to dobře.“

Lucie Borhyová znala téměř od malička Haničku Zagorovou (✝75) a Štefana Margitu (66). Právě hlas zesnulé zpěvačky byl něčím, co i děti moderátorky naprosto milovaly. „Když jsme všichni seděli ve Španělsku v naší oblíbené restauraci, tak děti milovaly, jak Hanka zpívá. Zpívala jim do ucha. Ony seděly a poslouchaly," vzpomíná Lucie.

To samé platí v případě jejího partnera, se kterým se slavná moderátorka neukazuje ve společnosti. Na červených kobercích ji tak vídáme po boku Reye Korantenga (48), se kterým už více než 20 let moderuje Televizní noviny. A co dělá Lucie ve svém volném čase? Nejšťastnější je, když může odletět do Španělska. Zemi paelly a flamenca zbožňuje. Neplánuje tedy koupi nemovitosti například na Kanárských ostrovech, jako to dělají další české celebrity?

