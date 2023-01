Moderátorku Gabrielu Laškovou lidé zahrnují podporujícími vzkazy: Máte náš obdiv, píší

Gabriela Lašková zažila v práci těžký den. Foto: CNN Prima News

„Dneska jsem si donesla práci domů a je mi z toho hrozně úzko. Nechci k tomu říkat víc. Jen jsem jela rovnou domů za klukama. Objala je, řekla jim, jak moc je miluju, a ráno nebudu remcat, že mě celou noc kopali,“ napsala moderátorka na sociální síti a ihned se tak strhla lavina podporujících zpráv.

„Jste silná, já bych nevypustila ani větu. Přeji nám všem, ať už se takové věci nedějí,“ napsala jedna z divaček. Následně se přidala hned další. „Brečeli jsme doma všichni i můj manžel. Cením si vaší empatie, ukázali jste s vaším kolegou, že jste nejen velcí profesionálové, ale především lidé a rodiče, a za to vás nesmírně obdivuji. Smekám před vámi a děkuji.“ A lavina podporujících zpráv okamžitě pokračovala. „Gabi, máte můj obdiv.“ „Nejste z kamene, taky jsem si pobrečela.“ „Po dlouhé době jsem koukala na zprávy a šlo na vás vidět, že jste se musela hodně držet. Je to strašné,“ podporovali moderátorku další lidé a tím Gabriele ukázali, jak moc si cení její práce.

"Přiznávám, že to bylo jedno z nejtěžších vysílání na CNN Prima NEWS. Bylo to opravdu velmi náročné, a to až do konce živého vysílání Hlavních zpráv. Nebýt Petra, který nás během reportáže o tragédiích podržel, ač věřím, že jako milující táta prožíval také velmi těžké chvíle, nezvládla bych to," svěřila se Gabriela Lašková Super.cz po vysílání. ■