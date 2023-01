Okatá copatá holčina z Jedné rodiny má slavné příjmení. Zjistili jsme, co ji spojuje s Tomášem Töpferem

Lotti Töpfer, vycházející dětská herecká hvězda se slavným příjmením. Michaela Feuereislová

V seriálu, který se v úterý poprvé objevil na Nově, hraje celkem nepřehlédnutelnou Elišku, která je dcerou Kláry (Zuzana Vejvodová) a Karla (Tomáš Jeřábek). Lotti Töpfer nám prozradila, co ji baví ve škole, jaké má plány, ale také, jestli je jejím příbuzným herec Tomáš Töpfer, populární z Četnických humoresek.

Na úvod nás zajímalo, jak přišli rodiče na její neobvyklé, krásné křestní jméno. „Už se kdysi dávno v našem rodu vyskytovalo, tak ho vybrali podle toho,“ řekla Super.cz Lotti, které říkají Lottka. Ta před kamerou poprvé hraje právě v seriálu Jedna rodina.

Jak nám ale prozradila, má angažmá v Divadle na Vinohradech, kde aktuálně účinkuje ve hře Slaměný klobouk. Okatá dlouhovláska chodí do 7. třídy a bude jí třináct. A o své budoucnosti má jasno: „Chtěla bych jednou být herečkou,“ potvrdila nám svůj plán. „Ve škole mě baví přírodopis, který mi přijde hodně zajímavý, protože se v něm učíme o přírodě.“

Pochopitelně jsme se nemohli nezeptat, zda její příjmení nesouvisí s populárním hercem a ředitelem Divadla na Vinohradech Tomášem Töpferem (71). „Je to bratr mého dědečka.“ Takže jde o vnučku Pavla Töpfera (74), spolumajitele Hostince U Kalicha, partnera herečky Jitky Sedláčkové (61).

A jak Lottku baví natáčení seriálu Jedna rodina? „Super zážitek, fakt skvělý. Jsem zvědavá na reakci spolužáků,“ neváhala s odpovědí. „Já se vždycky ráda předváděla, třeba i před rodiči, proto asi pochopili, že by mě to mohlo bavit. Tak jsem nastoupila do divadelního studia.“

Jestlipak má dětská hvězda seriálu jasno, kam půjde po základce? „Chtěla bych zkusit konzervatoř a potom DAMU,“ řekla Super.cz Lotti Töpfer.

