Dlouho to s mikádem nevydržela: Simona Krainová už má zase napletené vlasy. Hrůza, paruka, Donatella Versace, reagují lidé

Simona Krainová Michaela Feuereislová

Když si nechala sundat svoji napletenou hřívu a zkrátila kadeře, vysvětlovala to Simona Krainová (49) tím, že se chce cítit pohodlněji v Dominikánské republice, kam na čtvrt roku s rodinou odlétá už 16. ledna. Setkala se s celkem pochvalnými reakcemi, ale s mikádem to dlouho nevydržela. Už má zase napletené dlouhé vlasy.

Hřívu má kompaktně blond a to se s mnoha pozitivními ohlasy nesetkalo. "Mně se na vás více líbí blond, která je od hlavy odrostlá, promelírovaná. Toto je moc umělé, i když hustota perfektní. Ale tou umělostí to na mě malinko působí à la Donatella Versace," zhodnotila jedna z jejích sledujících. "To není blond, ale žlutá," přidala se další. V mnoha hodnoceních zazněla kritika barvy i střihu.

"To je paruka?" ptaly se další dámy, z nichž valná část chválila Simoně právě kratší sestřih, v němž podle nich vypadala přirozeněji a také mladší. "Hrůza, umělá, nemódní," nebraly si haterky v komentářích servítky. Těch, kterým se nový Simonin účes líbil, byla menšina. A co na něj říkáte vy? ■