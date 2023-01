Vražda dítětě jí rvala srdce. Moderátorka Gabriela Lašková se rozplakala v přímém přenosu Hlavních zpráv

Gabriele Laškové se v přímém přenosu zlomil hlas. Video: CNN Prima News

Poté moderátoři rekapitulovali podobné případy z minulosti. Lašková mimo jiné mluvila o uzavření podobného případu z loňského srpna.

"Policie uzavřela případ trojnásobné rodinné vraždy a následné sebevraždy. 49 letý strážník loni v srpnu zabil svoji manželku a dvě dcery. Dětem bylo 6 a 4 roky," zvládla ještě Gábina profesionálně sdělit. Poté už se jí vehnaly slzy do očí a s roztřeseným hlasem jen tak tak zvládla zprávu doříct. "Poté zastřeli i sám sebe. Vsetínští kriminalisté případ odložili," dodala Gabriela, která už nebyla poté schopná slova a zlomil se jí hlas. Následující živý vstup už byl v režii jejího kolegy Petra Suchoně, jenž byl v reakci na kolegyni zprvu také zaražen.

"Přiznávám, že to bylo jedno z nejtěžších vysílání na CNN Prima NEWS. Bylo to opravdu velmi náročné a to až do konce živého vysílání Hlavních zpráv. Nebýt Petra, který nás během reportáže o tragédiích podržel, ač věřím, že jako milující táta prožíval také velmi těžké chvíle, nezvládla bych to," řekla Super.cz Gabriela.

Myslela si, že už je tak zkušená, že podobné zprávy bez emocí zvládne přečíst. "Třebaže si občas říkám, že už bych měla být po letech ostřílená a připravená na cokoliv, není tomu tak. Jsou situace, které mě zaskočí a emoce jsou silnější. Těch témat je mnoho. Ale mou velikou „slabinou“ jsou děti. Když mluvíte o něčem tragickém v jejich souvislosti, můžu být sebevětší profík, ale vždy si to beru do jisté míry osobně. Rve mi to srdce. Jsem máma dvou malých kluků, které jsou náš celý vesmír. Na takové emoce se nedá připravit, někdy jsou jednoduše silnější," dodala Lašková.

Něco podobného se loni stalo také moderátorce Událostí na České televizi Janě Peroutkové, která se loni v březnu rozplakala, když četla zprávy o zabitých dětech po bombardování na Ukrajině. "Dnes ráno jsem přátelům tvrdila, že ty nejsilnější emoce mám nejspíše za sebou. Nemám. Děkuju vám a děkuji Michalovi Kubalovi, že mě dnes podržel," řekla tehdy k emotivním chvilkám Peroutková. ■