Pořád je to kočka. Anglická modelka a královna krásy je pětinásobnou maminou, což byste na fotkách v bikinách nepoznali

Danielle Lloyd Profimedia.cz

Danielle Lloyd (39) je držitelkou titulů Miss Anglie (2004) a Miss Velké Británie (2006). Od té doby, co kralovala v soutěžích krásy, už uplynula pěkná řádka let, ale modelka se neustále udržuje ve formě.

Dnes je z ní pětinásobná maminka, což byste podle jejích křivek v bikinách rozhodně nepoznali. Kráska, která se objevila i v reality show Big Brother, si konec roku užívala v Dubaji. Fotografové ji zastihli, jak si dopřává sprchu u bazénu. V béžových plavkách se srdíčky jí to moc slušelo.

Danielle Lloyd byla před lety vdaná za fotbalistu Jamieho O’Haru, s nímž sice strávila v manželství pouhé dva roky, ale počali spolu tři syny Archieho (12), Harryho (11) a George (8). Se svým druhým manželem Michaelem O’Neillem má dalšího syna Ronnieho (5) a vytouženou dceru Autumn Rose (1).

Danielle si pochvaluje, že jí to s druhým manželem klape po všech stránkách. „Čím jste starší, tím lépe víte, co se vám nejvíc líbí, a pokud jste s někým delší dobu, tak moc dobře víte, co má rád i váš protějšek. A pokud k sobě ladíte, tak jako já a Michael, je to vždy recept na ten nejlepší sex,“ pochlubila se nedávno Lloyd. ■