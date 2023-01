‚Spratek‘ Dudley z Harryho Pottera neuvěřitelně zhubnul: Stalo se to jen tak, prohlásil

Harry Melling a jeho neuvěřitelná transformace. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Melling představoval v sérii o kouzelnickém učni drzého Dudleyho Dursleyho, který je rozmazlený svými rodiči a šikanuje ostatní. Postava je v knihách popsaná jako obézní a samotný Melling již dříve uvedl, že opravdu velmi připomínal "přejedené prasátko".

„Když je vám deset a hrajete takovou roli, lidé si vás tak zapamatují a budou si vás tak chtít zachovat. Samozřejmě to bylo před třiadvaceti lety. Dnes se na mě lidé dívají jiným způsobem. Byli tou změnou fascinovaní. Chtějí se ptát, proč a jak jsem to udělal. Chtějí si uchovat ty zážitky z doby, kdy viděli film,“ uvedl herec v rozhovoru pro The Independent v rámci propagace nového filmu Bledé modré oko, v němž ztvárnil hlavní roli Christian Bale.

Podle Mellinga se ale vůbec nejednalo o vědomé rozhodnutí. „Stalo se to jen tak,“ překvapil herec odpovědí na dotaz, jak se mu podařilo zhubnout, a zapřemýšlel: „Možná, že když se nad tím zpětně zamyslím, jsem se někde uvnitř vždycky zajímal o herce, kteří se transformují… Takže možná odtud pochází ten instinkt to udělat,“ dodal. ■