Khloé Kardashian je na nových fotkách k nepoznání. Tentokrát si hanlivé komentáře nenechala líbit a odpověděla

Khloé Kardashian se v průběhu let velmi mění.

Úpravy fotek jsou u slavné rodiny oblíbenou kratochvílí. Khloé Kardashian teď s fanoušky sdílela nové fotografie vytvořené pro magazín Sorbet a ti se nestačili divit. Členka slavného klanu sice vypadá na snímcích fantasticky, horší je, že až tak není podobná sama sobě.

Když fanoušci poprvé nové fotky viděli, měli za to, že se spíše dívají na americkou zpěvačku, která je o pět let mladší než Khloé. „Myslel jsem, že je to Taylor Swift (33),“ uvedl jeden z jejích sledujících na sociální síti. „Opravdu jsem si myslel, že to je Taylor Swift,“ napsal další. Podobnost se zpěvačkou způsobila i ofina, která není u Khloé obvyklá.

Khloé Kardashian vypadá jinak než obvykle.

Sama Khloé si svou ofinu v popisku chválila. „Bylo zábavné mít jiný vzhled a necítit se ničím svázaná. Jsem překvapená, jak moc se mi líbila ofina, i když mi změnila tvar obličeje.“

Právě posledním tvrzením ale mezi fanoušky rozpoutala diskusi. Ti začali tvrdit, že změny v obličeji nejsou díky jinému účesu. „Nemyslím si, že by to byla ofina, která změnila tvůj obličej.“ napsal jeden. A jiný se přidal. „Skutečně, kdo to je?“

Khloé kritiku tentokrát nepřešla jen mlčením a sledujícím odpověděla. „Otevřeně mluvím o své plastice nosu a každý, kdo mě sleduje, musí vidět, že jsem za poslední roky zhubla víc než 27 kilo. Takže v poslední době je jedinou změnou ofina. Nevěděla jsem, že si musím vést průběžný seznam.“ Herečka a modelka si navíc rýpla i do lidí, kteří ji kritizují. „Napadnout někoho je smutné,“ uvedla na sociální síti. ■