Spousta tetování a luxusní břišáky. Slavný fotbalista Zlatan Ibrahimović vystavil na pláži své bezchybné tělo

Zlatan Ibrahimović Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zlatan Ibrahimović se narodil ve švédském městě Malmö a jeho rodiče jsou přistěhovalci z bývalé Jugoslávie. Zlatan kvůli fotbalu přerušil studium na vysoké škole, a to se mu opravdu vyplatilo. Je ověnčený spoustou cen a patří mezi nejlépe placené fotbalové útočníky světa.

Zlatan je ale taky jen člověk, který čas od času potřebuje dovolenou. Sluneční paprsky odjel nachytat na Floridu, kde ho paparazzi načapali na pláži v Miami. A nutno říct, že se svými 195 centimetry a skvěle vyrýsovanou postavou fotbalistu skutečně nejde jen tak přehlédnout. K vidění byla ale kromě jeho svalů i mnohá tetování, která pokrývají velkou část fotbalistova těla.

A co slavný sportovec na pláži dělal? Člověk by možná řekl, že alespoň ve svém volnu bude chtít fotbalista na chvíli zapomenout na to, čím jinak žije. To by ale nebyl Zlatan. Ten si s sebou míč vzal a vyzkoušel si, jak mu to s ním jde v měkkém písku. Dámám v okolí taková iniciativa ale určitě nevadila. Vždyť jaký může být na pláži lepší program, než pozorovat jednoho z nejlepších fotbalistů světa v plavkách, kterak krotí neposedný míč. ■