Téměř rok po zásnubách promluvila o svatbě. Veronika Kopřivová prozradila podrobnosti

Veronika Kopřivová prý zatím veselku moc neřeší. Super.cz

Svatba do roka a do dne ale nebude. "K tomu jsme se ještě nedostali. Svatba zatím nebude. To bychom nestihli. Jsou jiné věci, které se řeší, takže nebude," řekla Super.cz Veronika, která ale po dlouhých bílých šatech netouží a neláká ji ani plánování svatby.

"Nejsem typ ženy, která by byla poblázněná do vdavek. Nikdy jsem se do toho nehnala. Zařizování svateb, oslav, to jde trošku mimo mě, nepotřebuju se do toho hnát. Prstýnek mám, ono to nějak bude. Ale aktuální téma to není," dodala Kopřivová. ■