Taťána Kuchařová ukázala výstřih i štíhlé nožky: Svým krokem udělala definitivní tečku za vztahem s Brzobohatým

Taťána Kuchařová loni krátce předtím, než vyšlo najevo, že se jí rozpadlo manželství. Herminapress

„Nejde to opravdu jinak, než založit zbrusu nový IG účet a od 1. 1. 2023 bude aktivní pouze a jen @tatiana_kucharova. Jedna kapitola se definitivně uzavírá a zcela nová se otevírá,“ svěřila se Miss World 2006 nedávno pro Super.cz.

A své slovo Taťána dodržela. Na Nový rok aktivovala svůj nový účet, kde přivítala své fanoušky několika provokativními snímky, na kterých ukázala štíhlé nožky, výstřih, ale tím nejpřitažlivějším „doplňkem“ je její rozzářená tvář a úsměv.

„Přátelé a kamarádi, vítám vás na mém novém instagramovém profilu. Přeji vám z celého srdce, aby pro vás byl rok 2023 plný zdraví, štěstí, odvahy, krásy, tvořivosti, nekonečné inspirace a naděje,“ uvedla k příspěvku, kterým i ona naznačuje, že do nového roku vkročila pravou nohou.

Nedávno se vynořily spekulace, že se v životě Taťány měl objevit nový partner. Opak je v tomto případě pravdou.

„Já jsem se doslechla až do Bhútánu, že mám prý nového chlapa. Tak nemám. Ale ne proto, že by nebylo z čeho vybírat, ale těch osm let mi zatím stačilo a dávám si čas pro sebe. Užívám si svobody. Rozhodně nejsem sama, ale to neznamená, že jsem v novém vztahu. Prostě to byla kachna,“ prozradila nám s tím, jak se věci skutečně mají. ■