Nemocná Agáta Hanychová prozradila termín porodu. Se zápalem plic si je schopná maximálně uvařit čaj

Agáta Hanychová Foto: Se souhlasem A. Hanychové

Modelka Agáta Hanychová (37) prozradila termín, kdy by měla porodit svého třetího potomka. S partnerem, mediálním magnátem Jaromírem Soukupem, se těší na holčičku. Nyní prozradila termín porodu. A pokud to vyjde, bude to pořádná jízda.