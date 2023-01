Dětské hvězdy nového seriálu Jedna rodina: Vnuk známého kaskadéra a praneteř Tomáše Töpfra

Oliver Vyskočil a Lotti Töpfer Michaela Feuereislová

Ta má hraní v krvi. Roztomilá praneteř herce Tomáše Töpfera se totiž rozhodla jít v jeho hereckých šlépějích. „Chtěla bych být herečkou. Být hercem je super, protože můžu být kýmkoliv. Třeba teď v Jedné rodině můžu být zkušenou tanečnicí. Je to super pocit být na natáčení a před kamerou,“ svěřila se k novému seriálu Lotti.

V seriálu Jedna rodina si spolu s Oliverem Vyskočilem zahráli sourozence a děti herečky Zuzany Vejvodové. A co si mladá začínající hvězda myslí o střídavé péči? „Střídavou péči bych nechtěla mít, dítě by podle mě mělo odmalička vyrůstat s oběma rodiči. Je to blbý, když se to střídá a rodiče spolu dobře nevychází. Měli by být všichni spolu,“ řekla Lotti. Na place se objeví s plejádou dalších známých tváří, jako je Pavel Zedníček, Tereza Kostková, Berenika Kohoutová nebo Filip Blažek. ■