Křehká mořská víla, Borůvka i Arabela. Mladší sestra Libuše Šafránkové vynikala i ve stínu slavné Popelky

Miroslava Šafránková Foto: ČTK / Kouba Karel

Mladší sestra slavné Popelky Libuše Šafránkové (✝68) měla také našlápnuto ke slibné herecké kariéře. Jenže Miroslava Šafránková (*11. 6. 1958) se nakonec vydala úplně jiným směrem. O dobré role by přitom určitě neměla nouzi. Byla také talentovaná a její půvabnou tvář zdobil stejně zasněný pohled, jaký si diváci zamilovali u slavnější Libuše.

Není také divu, že obě sestry Šafránkovy měly ke kumštu tak blízko. Celá jejich rodina byla umělecky založená: maminka učila na lidušce a tatínek, rovněž kantor, byl navíc i výborný muzikant.

Křehká a citlivá víla

Miroslava Šafránková se před kamerami objevila poprvé v roce 1973 ve filmu Přijela k nám pouť. Na rozdíl od Libuše, která studovala konzervatoř, šla ale po základce na textilní průmyslovku. A právě zde ji objevil režisér Karel Kachyňa (✝79), který hledal nové tváře do svého filmu Robinsonka (1974).

Mladší sestra Šafránková se jevila jako ideální kandidátka do titulní role osiřelé dívky, která musí v domácnosti zastoupit svou zemřelou maminku. Zajímavé je, že rodiče Šafránkovi nechtěli, aby se herectví věnovaly obě dcery. Miroslava jim proto musela slíbit, že kvůli natáčení nezanedbá studium a všechno dožene.

Kachyňa ji pak obsadil i v roce 1976 do svého dalšího filmu, dobrodružné pohádky Malá mořská víla. Na place se setkala i se sestrou Libuší, jež hrála princeznu ze sousední říše, která nebohé víle nakonec přebere prince. Diváci se shodovali, že Miroslava působila ve filmu velmi uvěřitelně a křehce a role jí sedla jak ulitá.

Se Štěpánem jim to seklo

A pak přišla nejslavnější role Borůvky v populárním filmu Jak svět přichází o básníky (1982). S představitelem Štěpána Šafránka Pavlem Křížem (61) jim to tak seklo, že si mnozí diváci přáli, aby se dali dohromady i ve skutečnosti. To se ale nestalo. Šafránková se provdala do Německa, kde mimo jiné studovala na ekonomické fakultě v Mohuči. Jednu dobu žila také s manželem v Mexiku. Zajímavé je, že i v této exotické zemi dostala nabídku točit, a tak v její filmografii najdete také snímek El jinete de la divina providencia (1989).

Svět filmu ji nelákal

Po rozvodu se Šafránková vrátila zpět do Česka, kde v roce 1993 ztvárnila Arabelu v pokračování seriálu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Původní představitelka Jana Nagyová (63) už obsazena nebyla – údajně kvůli finančním neshodám.

Po natáčení začaly Miroslavě Šafránkové chodit další filmové nabídky, které ale už odmítla, a to včetně snímku Konec básníků v Čechách (1993). V Česku se také podruhé provdala a dnes nosí příjmení Drozdová po svém muži Miroslavovi, se kterým měli mj. mediální agenturu.

Sesterské pouto přervala smrt

Zajímavé je, že ačkoli obě sestry Šafránkovy dostávaly v počátcích kariéry podobné role, nikdy si nekonkurovaly. Také se k sobě vždy chovaly hezky a měly se rády. Silný vztah k Libuši projevila Miroslava i tím, že si s manželem pořídila bydlení kousek od sestřina domu. Obě se vždy vzájemně podporovaly a chránily. Když představitelka Popelky před pár lety onemocněla rakovinou, Miroslava pro ni vyvařovala silné polévky, aby znovu nabrala sil.

A přestože se nerada objevuje na veřejnosti, v roce 2015 za Libuši převzala také medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění. Libušina smrt byla pro Miroslavu nečekaná a velmi bolestná. Přestože všichni věděli, že je vážně nemocná, nikdo to nečekal a nebyl na to připraven. Po pohřbu jen krátce řekla, že sestra měla obrovskou vůli žít, ale v poslední době toho musela hodně prožít. ■