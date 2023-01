Olga se ztratila v ráji, vy se ztratíte v jejím dekoltu: Menzelová poslala provokativní pozdrav v bikinách

Olga Menzelová Herminapress

Před pár měsíci natočila první krátká videa se cviky, které se jí osvědčily. A okamžitě u svých fanoušků zabodovala. „První video, které jsem tam dala, mělo 459 000 zhlédnutí, takže to ženy baví a zajímá. Pro ně to také dělám. Protože psaly a ptaly se, co dělám, jak cvičím, co si mažu na ksicht a tak. Jen bohužel nemám tolik času, kolik bych si přála. Ale trpělivost růže přináší. Svoje sliby plním. Sice pomalu, ale plním,“ svěřila se Olga Menzelová, která nyní poslala pozdrav ze svých cest.

V zelených bikinách sdílela snímek z exotiky, kam se vydala. „Ztracena v ráji,“ napsala si k fotce anglicky. Nutno říct, že Olga vypadá stále fantasticky, za čímž je nejen pravidelný pohyb, ale i kvalitní spánek. „Nejlepší trik je skvěle se vyspat, ideálně 8 hodin v kuse a pak mám takové heslo: Každodenní cvičení život ve štěstí promění. A dobrá nálada a pozitivní přístup k životu. Tohle všechno proměnit v každodenní realitu je těžká výzva,“ řekla nám nedávno Menzelová. ■