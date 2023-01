Rakovina zasáhla Martinu Navrátilovou už podruhé a hned na dvou místech. Tenisová legenda ale má svůj ‚recept‘ na léčbu

Martina Navrátilová se svou manželkou Juliou Lemigovou. Profimedia.cz

„Tahle dvojitá rána je vážná, ale pořád léčitelná. Doufám v příznivý výsledek. Chvíli to bude na nic, ale budu bojovat všemi prostředky, co mám,“ sdělila v pondělí světu slavná rodačka z Prahy, pro níž je typické, že jde do všeho s maximálním nasazením.

Již během své první zkušenosti s rakovinou otevřeně mluvila nejen o léčbě, ale i o svých pocitech a potřebách v těžkých chvílích.

„První dny jsem opravdu nutně potřebovala, aby mě někdo miloval. Když ale jdete na kurt s tím, že prohrajete, tak samozřejmě prohrajete. Já jsem ale vždycky nastupovala s tím, že udělám vše, co je v mých silách," uvedla tehdy v rozhovoru pro nadaci Laureus tenistka, jež dlouhá léta žije s bývalou sovětskou královnou krásy Juliou Lemigovou (50), kterou v roce 2014 pojala i za manželku. Navrátilová, která se v době léčby první rakoviny aktivně připravovala na výšlap na Kilimandžáro, tím zároveň apelovala na ženy, aby nepodceňovaly preventivní prohlídky.

Prevence zřejmě i nyní šestašedesátileté sportovkyni velice pomohla, jelikož rakovina se u ní nachází v raném stadiu. Na oba nádory lékaři přišli poté, co se u Navrátilové v listopadu objevilo zduření lymfatické uzliny na krku.

„Martině byla diagnostikována rakovina v prvním stádiu. Prognóza je dobrá a Martina tento měsíc zahájí léčbu," uvedla tisková mluvčí Navrátilové v prohlášení s dodatkem, že se jedná o typ rakoviny, který dobře reaguje na léčbu. ■