Borat má vážně kliku: Jeho slavná manželka (46) vypadá v růžových plavkách po třech dětech neskutečně

Isla Fisher na Barbadosu Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Známý herecký manželský pár Sacha Baron Cohen (51) a Isla Fisher (46) strávili vánoční svátky i se svými dětmi na Barbadosu, kde si podobně jako řada dalších celebrit užívali prosluněného počasí a písečných pláží. A zatímco Cohen by soudě podle jeho výrazu snesl vodu o něco teplejší, jeho stále půvabná polovička si radovánek v oceánu užívala do sytosti a v růžových plavkách vypadala fantasticky.

Herečka, proslulá filmy Nesvatbovi, Scooby-Doo, Amorův úlet, Podfukáři, Komplic či ze seriálu Home and Away, se s Cohenem potkala na párty v Sydney již v roce 2001 a o tři roky později se zasnoubili. Poté, co Isla konvertovala k judaismu, se v březnu 2010 vzali v Paříži. Mají spolu dvě dcery ve věku patnáct a dvanáct let a sedmiletého syna.

Představitel několika filmových postav, mezi nimiž zřejmě i kvůli dnes již ikonickým plavkám ‚boratkám‘ dominuje právě kazašský novinář Borat Sagdijev, vyrůstal v ortodoxní židovské rodině v Londýně, přesto si dokáže i z Židů (stejně jako z mnoha jiných menšin), udělat často až velmi drsnou a cynickou legraci. Jeho filmy byly kvůli tomu i v mnoha zemích zakázány. ■