Chtěl bych otce s bratrem zpátky, překvapuje princ Harry. Pak se do své rodiny znovu obul

Princ Harry se dál pouští do své rodiny. Profimedia.cz

V klipu k pořadu vévoda ze Sussexu překvapil slovy: „Nikdy to takhle nemuselo být. Ty úniky informací a manipulace,“ nechal se slyšet, než dodal: „Chci svou rodinu, ne instituci. Chci svého otce zpátky. Chci svého bratra zpátky. Ale z jejich strany nikdy nebyla vynaložena snaha k tomu, aby se vztahy napravily,“ sdělil novináři Tomovi Bradbymu.

Interview se má zaměřit na Harryho život v Kalifornii, poté, co se s manželkou Meghan vzdali svých rolí aktivních členů britské královské rodiny.

Jinde, když se zase moderátor Anderson Cooper vévody zeptal, proč neřešil spory s rodinou soukromě, ale zvolil raději veřejnou cestu, se Harry ohradil, že pokaždé, když se o to pokoušel, konaly se porady, z nichž unikaly informace proti jeho rodině.

„Rodinné motto zní ´Nikdy si nestěžujte, nikdy nevysvětlujte.´ Buckinghamský palác krmí dopisovatele informacemi, aby měli příběhy. Takže když posledních šest let tvrdili, že nemohou vydat prohlášení, aby nás ochránili, ale dělají to pro jiné členy rodiny, z mlčení se stává tak trochu zrada,“ šokoval princ.

Jeho nové výroky nejspíš jen přilijí olej do ohně po kontroverzním dokumentu Harry a Meghan, který minulý měsíc Sussexští uvedli na Netflixu. Královská rodina se k Harryho tvrzením nevyjádřila a dokument se rozhodla ignorovat. Dle zdrojů z Paláce nemají William s Karlem III., do kterých se Harry obouval především, v úmyslu činit kroky k usmíření s vévodou. Ten podle všeho, na vzdory tomu, že je to on, kdo se veřejně opírá do své rodiny, prý čeká na omluvu. ■