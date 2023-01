Tohle jsem já před dvěma lety, šokovala zpěvačka snímky z období, kdy kvůli alkoholismu skončila v nemocnici

Michelle Heaton Profimedia.cz

Snímky, na nichž leží ve zuboženém stavu v nemocnici, berou dech. „Tohle jsem já před dvěma roky, když mě hospitalizovali. Nebylo to poprvé ani naposledy, co jsem zkolabovala v důsledku alkoholismu,“ přiznala v popisku.

„Další den mě z nemocnice propustili, vkráčela jsem rovnou do obchodu a koupila si vodku. Zní to šíleně? Jinak jsem neuměla žít. Nebo jsem si to aspoň myslela,“ dodala s tím, že přátelům a rodině lhala, že se drží, a i když to myslela vážně, její mysl závisláka zkrátka pracovala jinak.

Michelle o tématu mluví veřejně, aby šířila povědomí o alkoholismu. Sledující pravidelně nabádá, aby vyhledali pomoc, pokud závislosti propadli.

Sama vyhledala pomoc až začátkem roku 2021 po třech letech pekla, jak svou závislost popsala. Do té doby neměla na léčbu peníze, museli jí pomoci přátelé. Bez nich by tu dle vlastních slov už nebyla.

Dvojnásobná maminka přilnula k alkoholu, když se u ní po hysterektomii a dvojité mastektomii spustila předčasná menopauza. Tři roky se neobešla jediný den bez pití a za den zvládla i dvě láhve vína a láhev vodky. To už je naštěstí pryč a nezbývá než doufat, že se Michelle nadále bude dařit abstinovat. ■