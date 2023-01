Letí to jako voda: Ivana Jirešová s dcerou oslavila 18. narozeniny. Jak zvládá po pár měsících bydlení bez maminky?

Ivana Jirešová a její dcera Sofie

Že čas utíká jako voda, si během letošních Vánoc určitě uvědomila i Ivana Jirešová (46). S ještě nedáno roztomilou malou dcerkou Sofií totiž už oslavila 18. narozeniny. Plnoletost dcery oslavila v kruhu rodiny a rozpovídala se o tom, jak dcera zvládá to, že už se osamostatnila.

„Vypadá to, že vše bude lepší, dospívá a spoustu věcí si uvědomuje. Snad ty nejhorší a nejkomplikovanější roky má za sebou,“ svěřila se nám herečka s tím, že Vánoce slavily s nejbližšími na chalupě, kde také proběhla oslava. „Od srpna bydlí sama. Chtěla bych, aby si to prožila a chci, aby za věci měla plnou zodpovědnost, furt si ještě létá na obláčku, myslím si, že jí to prospívá,“ prozradila Super.cz herečka, kterou jsme potkali na silvestrovském představení muzikálu Okno mé lásky.

„Určitě je to pro ni těžké, pořád jí kryji záda, pořád tam jsem já a moje rodina. Má pevné zázemí v rodině,“ dodala herečka s tím, že dcera studuje konzervatoř a je sama zvědavá, zda se spolu v budoucnu objeví na jevišti nebo před kamerou. ■