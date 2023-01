Cher sdílela rozkošný snímek s o 40 let mladším partnerem: Obří diamantový prsten na prstě nelze přehlédnout

Cher je s mladším hudebním producentem zjevně šťastná. Profimedia.cz

Cher (76) vkročila do nového roku v objetí svého o 40 let mladšího přítele Alexandera Edwardse (36). S hudebním producentem si užila bujaré oslavy, a dokonce se jí podařilo rozvířit spekulace o zásnubách.

Na roztomilém snímku, o který se podělila na Twitteru, se zpěvačka usmívá od ucha k uchu, zatímco jí Edwards tiskne na tvář láskyplný polibek.

Happy New Year

Daddy pic.twitter.com/hkJLAlsPqU — Cher (@cher) January 1, 2023

„Šťastný nový rok, taťko,“ popsala příspěvek, na kterém vynikl především obří diamantový prsten.

Ten byl darem od partnera, jak se podělila na Vánoce. Fanoušci ji hned zahrnuli dotazy, jestli jde o prsten zásnubní, na což popová ikona odpověděla: „Sdílela jsem to jen kvůli mým cool nehtům,“ nechala se slyšet směrem ke své stylové manikúře.

I posted this cause his nails are so cool pic.twitter.com/aeUOOy4IIE — Cher (@cher) December 25, 2022

S Edwardsem je Cher vídána od listopadu, vzhledem k věkovému rozdílu hudebníků byl pro většinu lidí vztah šokem, zpěvačka ho ale potvrdila s tím, že „láska nemá věkové hranice“.

Před Cher byl producent, v branži známý jako AE, ve vztahu s modelkou Amber Rose (39), s níž zplodil syna Slashe. V srpnu 2021 se nicméně rozešli poté, co se modelka nechala slyšet, že ji partner podvedl s minimálně 12 ženami.

Edwards nevěry přiznal s tím, že to nebylo osobní, ale prostě si jen nemůže pomoct. Fanoušci Cher se tak strachovali, aby jí nezlomil srdce. Nakonec se ale shodli na tom, že je Cher dostatečně vyspělá na to, aby věděla, co dělá. ■