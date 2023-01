Pořád vypadá skvěle: Podívejte se, jak to Tereze Kostkové sekne v retro účesu, který si sama vytvořila

Tereza Kostková miluje retro účesy. Super.cz

To, že se StarDance v roce 2022 nekonalo, Tereze nechybělo. "Byla jiná práce. Třeba hraju strašně moc divadelních představení, a když jedno nehraju, tak se mi po něm nestýská, protože hraju nějaké jiné. Když to je, tak se to dělá s radostí, a když ne, dělá se s radostí něco jiného," krčila rameny Tereza, které to na křtu neuvěřitelně slušelo v retro účesu, který si prý vytvořila sama.

"Od srpna jsme chystali nový seriál Jedna rodina, který by měl od ledna běžet v televizi. Zhruba dvacetkrát měsíčně hraju představení v Komorním Kalichu, kdy se můžeme vidět v Praze i v jiných městech, mám svůj pořad na Českém rozhlasu Dvojka," vypočítala část svého nabitého programu. V době našeho rozhovoru ještě čekala na poslední natáčecí den koprodukčního česko-slovenského filmu, v němž partneří s Tomášem Maštalírem. ■