Díky dokonalému „pekáči“ má jedno z nejlepších těl mezi českými zpěváky: Potetovaný vousáč změnil po 5 letech image

Ondřej Bábor Michaela Feuereislová

„Svatba se plánuje už druhým rokem. Zasnoubili jsme se v covidu. Tehdy byly svatby i finance omezené. Chtěli bychom to v létě, ale je spoustu práce a hraní. Doufám, že najdeme termín, rád bych to měl mezi Prahou a Brnem, vzhledem k tomu, že jsem z Moravy. Termín nemáme, ale místa už jsou předvybraná, takže je musíme obhlídnout a uvidíme, jak to dopadne,“ svěřil se Super.cz zpěvák na silvestrovském představení Okno mé lásky.

Na jevišti se objevil v novém sestřihu. Po 5 letech se totiž rozhodnul pro změnu image. „Měl jsem dlouhé vlasy 5 let, nosil jsem je většinou stažené. Už jsem se na sebe nemohl podívat do zrcadla, přestalo se mi to líbit,“ prozradil zpěvák. „Přítelkyni se to už úplně nelíbilo, a velmi mě podpořila v tom se nechat ostříhat,“ dodal s tím, že je rád, že mohl také pomoci. „Věnoval jsem vlasy pro nemocné alopecií. Jsem rád, že jsem mohl touto cestou pomoci,“ dodal Ondřej Bábor. ■