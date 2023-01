Jarek Šimek se drsně obul do kolegů z branže: Buď jsem blázen, nebo prorok, šokuje s novou písní

Jarek Šimek - Modlitba pro lidi

"Byl jsem ve smutném šoku, kolik mladých lidí už neví, kdo je paní Kubišová, ani neslyšeli o Modlitbě pro Martu. I proto jsem novou modlitbu napsal. Chtěl jsem ji mladé generaci přiblížit současnou hudbou, obsahem i videoklipem a opět probudit odkaz paní Marty a autorů, hudebního skladatele Jindřicha Brabce a textaře Petra Rady. Ve spojení s paní Martičkou navždy rezonovat naších srdcích i historii," říká Jarek.

V písni se objevuje i motiv Karla Kryla. "Ono je tam ukryto mnohé, proto se na ni potřebujete podívat vícekrát. Pak ji objevíte celou. Karel Kryl, ke kterému chovám také velkou úctu, chytře do svých písních skrýval skutečný obsah textů, aby ho vládnoucí moc netrestala a neumlčela za jeho svobodné názory. Proto jsem do textu mé písně vložil text: „Jsem jako Kryl, co kryl v písni vzkaz, neb vrchnost by oněměla můj hlas, jsem trubadúr pro vás“," upřesnil s tím, že Kryl a Kubišová jsou jeho hudební inspirací.

Jarka Šimka mrzí, že naše hvězdy více nereagují na současnou dobu. "To je mlčení našich celebritních jehňátek. Že by se báli o svá korýtka v televizích, či z jiných důvodů? Věřím, že by lidé ocenili, aby se za ně více postavili jejich oblíbenci či známé tváře. Někteří naši umělci se jen tiše, neutrálně, pohodlně usmívají, že se jich to netýká a že se vlastně nic neděje," filozofuje zpěvák.

"Přeji si, aby mé písničky lidem alespoň trochu pomáhaly zvládat jejich tíhy života. Nechci se stát zbytečným zpěvákem. Těch tu, a ruku na srdce, máme víc než dost. Nejsem si jistý, zda lidem dostatečně naše celebrity pomáhají svou tvorbou. Spíše mi připadá, že často jen tiše přihlížejí a tváří se, že se jich to netýká, že svět je přece krásný a bezstarostný, jak od nich často slýcháváme z kolovrátkových hloupostí. To je stará sluníčková taktika, hlavně nikoho nenaštvat, k ničemu se nevyjadřovat, aby to náhodou neohrozilo jejich oblíbenost a zisk," pustil se do kolegů z branže.

"Věřím, že i tato nová, pro mne výjimečná píseň Modlitba pro lidi si najde své místo na slunci i v srdcích lidí, na které jsem při skládání této písně moc myslel. Dospěl jsem, svou hudbou chci především lidem nelhat a přál bych si, aby jim alespoň trochu pomáhala. Rád bych dál pokračoval v psaní písní ze skutečného života," dodal.

Do písně jsem vložil mnoho spirituální energie a pomáhali mi s ní ti nejvyšší. Tím ale rozhodně nemyslím naše zákonodárce. Když jsem tvořil text, sám to nechápu, kde se ve mně vzala ta staročeština a specifické rýmy i slovosled. Jako by skrze mne procházel ještě někdo jiný z dávné minulosti. Buď jsem blázen, nebo prorok. Až umřu a má rakev se přítomným v síni bude vzdalovat do zákulisí, přál bych si, aby mi hrála tahle píseň," uzavřel. ■