Na Nový rok počtvrté porodila: Muzikálová zpěvačka už má tři dcery. Jaké pohlaví je to tentokrát?

Markéta Martiníková porodila čtvrté dítě Michaela Feuereislová

Markéta porodila na Nový rok, přesně v 19:08. "Porod byl úžasný, snově to proběhlo," svěřila krátce poté Super.cz šťastná maminka a podělila se i o snímky s miminkem a svým manželem, který byl u porodu.

To, zda budou mít kluka anebo opět holčičku, manželé věděli dopředu, ale nechávali si to pro sebe, aby to bylo pro ostatní překvapení. "Máme Klaudinku," prozradila Markéta, která tak má po Albě, Luise a Editě už čtvrtou holčičku. S manželem prý čtvrtým potomkem končí, ale jak sama říkala, je to v rukou božích. ■