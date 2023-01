Novoroční poselství Dary Rolins z dovolené na horách s Pavlem Nedvědem: Zpěvačka si pořádně rýpla

Dara Rolins Foto: Se svolením D. Rolins

Do italského Livigna vyrazila na svátky a také oslavit příchod nového roku Dara Rolins (50) s přítelem Pavlem Nedvědem (50). Užívají si na zasněžených sjezdovkách a Dara nezapomíná ani na své fanoušky, jimž průběžně posílá nové fotografie se svojí láskou. Překvapila i novoročním postem, kdy si rýpla do lakomých boháčů.

Dara ve svém postu rekapitovala loňský rok a vyjádřila i svá přání. "Protože máme srdce, přemýšlíme nad tím, co bychom chtěli pro své blízké. Pro ty, které milujeme. Chceme mít dost štěstí na to, abychom se o ně mohli podělit. Věnovat čas, pozornost, investovat emoce a neposlední řadě i peníze. Do svých snů a projektů, stejně jako do lidí, kteří se trápí a potřebují naši pomoc. Lidé i zvířata," rozepsala se Dara.

"Když se mě někdo ptá, co si přeji do nového roku, říkám, že chci dost síly a prostředků na to, abych mohla pomáhat. Mám krásný život a v podstatě všechno, po čem může člověk toužit. Ano, mohla bych mít další boty, kabelku, auto, dům. A nebudu pokrytecky říkat, že nikdy nebudu. Ale podstatné je, že jsem se vždy uměla podělit," pokračovala.

A to je podle ní důležité. "Není to o tom, kolik kdo má. Nemám málo, ale vždy mi zůstává rozum stát nad lidmi, kteří mají o mnoho víc a úměrně k tomu jsou i nechutně lakomí. A přitom by je to, že je o ně postaráno, mělo osvobodit. Udělat je velkorysejšími, pozornějšími a citlivějšími k rozdílům. Mohli by se chovat jako opravdoví králové a královny," ulevila si zpěvačka, která si přeje nejen pro rok 2023 více empatických a velkorysých lidí. "Ať je náš svět lepší a šťastnější. A zdravější," uzavřela. ■