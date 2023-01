Hudební legenda se drsně obula do Ondřeje Brzobohatého. Tohle mu vzkázala

Ondřej Brzobohatý Michaela Feuereislová

Věhlasného hudebního skladatele Zdeňka Bartáka na Silvestra pořádně zvedl ze židle Ondřej Brzobohatý (39). Poslední den v roce vysílala Česká televize koncert Pocta Karlu Gottovi (✝80), kde Brzobohatý vystoupil s písní Kávu si osladím, kterou ale sám upravil. Občas téměř nebylo poznat, co to vlastně Ondra, který se sám doprovodil na klavír, zpívá.

"Ukázka toho, jak se dá krásně zničit velký šlágr. No je to umění. Hold ego “umělce “ prostě zvítězilo...," uvedl drsně na sociální síti Barták, který stojí za hity jako Nenapovídej, Nonstop, Zůstaň a neodcházej. Napsal hudbu k filmům Láska z pasáže, Discopříběh nebo Kamarád do deště.

"Klavírista je zřejmě dobrý, ale tohle se nepovedlo. Na koncertu jsem byla a hodně lidí z toho bylo nepříjemně rozčarováno," reagovala na vystoupení jedna z návštěvnic koncertu. "Ještě že jsou tam slova. Jinak bych píseň ani nepoznala... Smutné!" reagovala další. "Velké zklamání z Ondry. Jeho sebestřednost mě dostala," zněla další reakce. "Příšerný, neslyšet slova, tak to vřískání nedokážu identifikovat. A taková to byla krásná, čistá a dokonalá písnička s krásnou melodií. Nepřežila ego jednoho egomana," dodal další z přátel Bartáka.