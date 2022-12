Mladší partner už jí nestačí? Hledám přítelkyni, prohlásila Megan Fox a předvedla neskutečně napěchovaný dekolt

Megan Fox a Machine Gun Kelly Profimedia.cz

„Aktuálně hledám přítelkyni, prosím pošlete mi své přihlášky do zpráv,“ popsala žhavé fotky trojnásobná maminka, která je aktuálně zasnoubená s rapperem Machine Gun Kellym (32). Že by ji vztah s jejím zajíčkem už omrzel? To asi nehrozí.

Vánoční svátky si hvězdná dvojice užila v Malibu a vše nasvědčuje tomu, že jim to stále klape. „Nemyslím, že máš pro tento požadavek registrační kapacitu,“ odpověděl hravě na příspěvek své partnerky hudebník.

V komentářích se kromě něj pochopitelně ozvala i řada zájemkyň, podle počtu a charakteru komentářů by to s herečkou klidně daly dohromady i ženy s partnery, bez ohledu na svou orientaci. Kdo by ostatně nechtěl randit s Megan Fox?

V poslední době se mluví hlavně o jejím nápadně větším poprsí, které rozhodně neváhá dát na odiv. Ať už v upnutých tílkách na Instagramu nebo modelech s výstřihem, v nichž vyráží do společnosti. ■