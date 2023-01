Sandra Nováková přivítala nový rok na Zanzibaru: Takhle jí to slušelo v bikinách na pláži

Sandra Nováková Michaela Feuereislová

Na Zanzibaru si užívají týden. Sandru už stihla žahnout medúza, to jí ale rozhodně na skvělé náladě neubralo. Svoji skvělou postavu předvedla v černých bikinách. Herečka vypadá fantasticky.

"Je to asi devět let, co jsme si s Vojtou chtěli zpříjemnit silvestra a objednali si zájezd na Zanzibar, abychom dva dny před odletem zjistili, že mám prošlý pas. A teď se nám nenaplněný sen konečně zrealizoval. Jsme vděčný a šťastný," prozradila Sandra.

Sandra si užívá nejen na pláži, ale také cestuje po ostrově. Vydala se prozkoumat rodné místo Freddieho Mercuryho, viděla želví ostrov, navštivila místní rybí trh nebo kamenné město Stone Town. ■