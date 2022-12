Monika Absolonová přišla o blízkého spolupracovníka. Zemřela česká hudební legenda

Arnošt Moulík Profimedia.cz

Další obrovská ztráta. Hudební svět přišel o věhlasného dirigenta. Předposlední den roku 2022 zemřel ve věku 88 let dirigent Arnošt Moulík, který je podepsán například pod nastudováním muzikálů jako Cikáni jdou do nebe, Funny Girl, Bídníci či Jesus Christ Superstar. Je také držitelem ceny Thálie za celoživotní mistrovství.

S odchodem dirigenta se těžko vyrovnává zpěvačka Monika Absolonová (46), která s Moulíkem několikrát spolupracovala.

"Skvělý dirigent. Měla jsem tu čest s ním spolupracovat při Noci na Karlštejně a při mém prvním nastudování Funny Girl. Byl geniální. Upřímnou soustrast jeho ženě Ivě, celé rodině a všem blízkým i vzdáleným," rozloučila se s dirigentskou legendou Absolonová.

"Mrzí mě to. Arnošte šťastný let do nebe," dodala zpěvačka. Rozloučení s Arnoštem Moulíkem se na jeho přání uskuteční v rodinném kruhu. ■