Jennifer Lopez se ukázala nahá: Předvedla underboob a fanoušci jsou v rauši

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Poprsí zakryla pažemi, nechala ovšem svůdně vyniknout kousek prsa neboli underboob. Ať už je to kosmetikou, na kterou nedá dopustit, důslednou péčí o zevnějšek nebo jednoduše geny, v 53 letech se zpěvačka pyšní velmi pevnou a pružnou pokožkou.

Jennifer se daří v poslední době na všech frontách. Jako podnikatelka si vede skvěle, připravuje album This Is Me Now a letos také oslavila první Vánoce s manželem Benem Affleckem (50).

Fanouškům se svěřila, že svátky strávili poklidně, v teple domova s jejími dvojčaty a Benovými třemi ratolestmi, které má z manželství s Jennifer Garner.

„Máme smíšenou rodinu. To je dvojnásob lidí, dvojnásob zábavy, lásky, dárků a trojnásob chaosu,“ rozepsala se fanouškům ve svém newsletteru.

JLo má z manželství s Marcem Anthonym dvojčata Emme a Maximiliana (14), Ben pak dcery Violet (17), Seraphina (13) a syna Samuela (10). ■