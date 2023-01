Královské svatby v roce 2023: Vdávat se bude nádherná neteř princezny Diany, lucemburská a jordánská princezna i další!

S královskými svatbami se v roce 2023 roztrhne pytel... Profimedia.cz

Svatební uličkou by měla kráčet například neteř zesnulé princezny Diany Lady Amelia Spencer (30), která je dcerou Dianina bratra Charlese Spencera. Jejím vyvoleným je o dva roky starší realitní makléř Gregg Mallett, s nímž se poznala během společných studií na univerzitě v Kapském městě. Pár je spolu už dlouhých jedenáct let, a přestože k zásnubám došlo již v červenci 2020, se svatbou si dali trochu na čas. Podle Gregga by k ní ale mělo dojít v březnu.

V listopadu oznámila královská rodina v Lucembursku, že princezna Alexandra přijala žádost o ruku od svého přítele Nicolase Bagoryho. „Jejich královské Výsosti velkovévoda a velkovévodkyně mají velkou radost z toho, že mohou oznámit zasnoubení jejich dcery, Její královské Výsosti princezny Alexandry, s panem Nicolasem Bagorym,“ stálo v prohlášení rodiny. Jejich velký den by měl nastat 22. dubna.

Hned ke čtyřem svatbám by mělo dojít u královské rodiny v Jordánsku. Tou nejočekávanější je sňatek nejstaršího syna královny Raniji Jordánské a krále Abdalláha II., prince Husajna, s Rajwou Al-Saif. Osmadvacetiletý následník trůnu se v létě zasnoubil se stejně starou partnerkou v jejím rodném Rijádu a svatba se tudíž uskuteční příští léto. Informace o místě a termínu svatby však ještě nebyly oficiálně sděleny.

Vdávat by se však měla i jejich dcera, princezna Iman. Ta pojme za manžela o dva roky staršího rodáka z Venezuely Jameela Thermiotise. O jejich vztahu se téměř nic neví, o to větší překvapení bylo jejich zasnoubení. Arabské vydání magazínu Harper’s Bazaar však spekuluje, že by k ceremoniálu mohlo dojít v Paláci Zahran v Ammánu, kde se v roce 1993 brali i jejich rodiče a kdysi také prarodiče.

Královské svatby v zemi pak završí i synovec krále Abdalláha II., Talal El-Saleh, se snoubenkou Danah, zasnoubil se však i jeho bratr Abdul.

Rovněž princ Ludwig Bavorský (40) by měl vstoupit do manželství, a to s o osm let mladší studentkou kriminologie na Oxfordu Sophií-Alexandrou Evekink. Nejstarší syn prince Luitpolda Bavorského a princezny Katrin Beatrix si rodačku ze Singapuru vezme zřejmě během léta. ■