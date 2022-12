Dcera Mel B se proměnila ve dvojnici své matky ze slavné éry Spice Girls. Je ještě víc sexy a nebojí se ukázat vnady

Mel B a její dcera Phoenix Brown Profimedia.cz

Třiadvacetiletá Phoenix Brown využila podoby se svou slavnou matkou a na fotkách, které umístila na sociální sítě, se oblékla a nalíčila přesně tak, jak pózovala Melanie Janine Brown v devadesátých letech během působení ve skupině Spice Girls. Na jednom snímku vypadá jako Mel ve videu k hitu skupiny z roku 1996 Say You'll Be There. Ten byl natočen, když Mel B bylo pouhých jednadvacet let a byla tedy o dva roky mladší, než je teď její dcera. Na jiném zase Phoenix pózuje jako matka na obálce singlu Spice Up Your Life z roku 1997.

Phoenix je mamince skutečně podobná, v pózování ale byla odvážnější a nejen, že nechala nahlédnout do svého hlubokého dekoltu, ale v krátkém topu se řídila trendem dnešní doby, takzvaným „underboob“, a lidé tak na fotce mohou spatřit i část jejích ňader. A samozřejmě nechybí ani mini sukně s vysokým rozparkem nebo leopardí korzet.

Dceru Phoenix má Mel B s bývalým manželem, tanečníkem Jimmym Gulzarem a díky fotkám Phoenix znovu oživila slávu legendární skupiny. Není ovšem jediná, kdo na slavnou éru Spice Girls vzpomíná. Zakládající členka Emma Bunton nedávno prohlásila, že nikdo nikdy nemůže pochopit pouto, jaké mezi sebou dívky, kterým se podařilo prodat přes sto milionů nosičů, měly a co všechno spolu prožily. A jejich pouto prý přetrvává dodnes. ■