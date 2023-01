Co dnes dělá bývalá hvězda Novy? Michaela Ochotská se stáhla ze světa showbyznysu a pracuje na radnici

Michaela Ochotská se stáhla z veřejného života. Herminapress

Michaela Ochotská (38) bývala jednou z hlavních hvězd televize Nova. V průběhu času se ale rozhodla stáhnout z veřejného života a užívá si soukromí. Její syn André, kterého má s bývalým manželem, tenistou Lukášem Rosolem, je pro ni vším. Pokud ale čekáte, že syn navštěvuje drahou školu, jste na omylu. Bývalá moderátorka svého potomka zapsala na Moravě na státní školu a nemůže si to vynachválit.

Mediální svět jí nechybí, aktuální práce ji velmi naplňuje. „Pracuji u nás na radnici ve výkonu přenesené působnosti státní správy, rozhoduji o trestech, pokutách. Někdy mám pocit, že jsem takový malý soudce. Jsem ráda, že tady můžu využít vysokou školu, kterou jsem pět let studovala. A vedle toho se pracovně věnuji svému Instagramu,“ svěřila se Michaela serveru Lifee.

Zmíněná sociální síť je to jediné, co Michaelu ještě pojí se showbyznysem. Na svém profilu dokazuje, že i když opustila svět kamer, postavu si udržuje stále skvělou, a to díky cvičení. "Jóga. Tu jsem si zamilovala a díky ní se stále udržuji," přiznala nedávno Michaela Ochotská Super.cz. ■