Pohádkový závěr roku: Iva Frühlingová cestuje se synem. Najdou se ale i ti, co jí to nepřejí

Iva Frühlingová zažívá pohádková prosinec Michaela Feuereislová

Krásná Iva Frühlingová (40) zažila doslova pohádkový prosinec. Společně se synem Adamem si v polovině měsíce zabalili kufry a odletěli na západ USA. První destinací bylo Las Vegas.



„Mám tady v USA šílený pocity. Jako bych mohla zase žít a dýchat. Ty možnosti! Mentalita, která tě nezadupává, ale pomáhá ti růst. Bydlela bych tu hned! Ty barvy tý přírody tady jsou masakr! Koukáš na americký filmy a říkáš si, že jsou to kulisy, že to tak ve skutečnosti nemůže být. A ono to tak fakt je,“ neskrývá své pocity moderátorka a zpěvačka.