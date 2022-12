Libor Bouček ohromil dojemným vzkazem rodině i přátelům

Libor Bouček napsal krásný vzkaz rodině a přátelům. Michaela Feuereislová

Oblíbený moderátor Libor Bouček (42) má za sebou náročný, ale velmi úspěšný rok. Jeho život se točí kolem práce a jeho milovaného syna Alberta, kterému v dubnu budou už dva roky.



„Byl to můj rok rodiny. Byl jsem v práci nebo s Gabi a s Albertem. Tak vypadalo 93 procent mého času. Snažil jsem se si zapamatovat každý jeho krok, protože význam neopakovatelnosti člověku dojde až s dítětem. Ostatně do tohoto roku vstoupilo miminko a odchází z něj kluk. A my dva, rodiče, se jen vzájemným stiskem ruky ujišťujeme, že tuhle podobu lásky fakt prožíváme. Spolu,“ napsal moderátor na svém profilu.