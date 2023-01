Svého manžela jsem nemohla deset let vystát. Michelle Obama promluvila o problémech ve třicetiletém svazku s Barackem

Michelle a Barack Obama Foto: ČTK / AP / Charles Sykes/ Profimedia.cz

Bylo to období, kdy byly dvě dcery Michelle a Baracka (61) malé a ona musela zastávat všechny těžké práce, zatímco její muž byl často mimo domov kvůli zaměstnání. „Lidé si myslí, že je hloupé to říkat. Bylo to deset let, kdy jsem svého manžela nemohla vystát,“ řekla Michelle v rozhovoru pro televizní stanici Revolt TV.

"Deset let, kdy jsme se snažili budovat své kariéry a také se starat o školu a o to, kdo co má dělat. A hádejte co, manželství není 50/50, nikdy. Někdy to bylo u mě 70, u něj 30. Někdy to bylo u něj 60, u mě 40,“ uvedla Michelle s tím, že se na svého muže zlobila, když si našel čas na golf nebo cestování za prací, zatímco ona musela vyvážit svou roli matky a právničky. Dodala ovšem, že je ráda, že s manželem přes všechno zůstala a jsou spolu už třicet let. Podle ní někteří lidé svazek vzdávají příliš brzy.

Michelle se za Baracka Obamu provdala v roce 1992 a vychovali spolu dvě dcery, Maliu (24) a Sashu (21). Když byl Barack zvolen prezidentem, dívkám bylo deset a sedm let. V současné době žijí v domě v Los Angeles, kde Malia pracuje v televizi a Sasha chodí na univerzitu. ■