Greta Thunberg nedávno setřela „toxického“ influencera. Policie ho i díky ní zatkla pro podezření z obchodu s bílým masem

Greta Thunberg Profimedia.cz

Bývalý kickboxer a dnes již influencer Andrew Tate, který proslul svým toxickým a misogynním chováním, byl spolu se svým bratrem Tristanem zatčen v Rumunsku ve svém luxusním domě pro podezření z organizovaného zločinu. Zajímavostí je, že to byl údajně jeho post, namířený proti klimatické aktivistce Gretě Thunberg, co přivedlo policii na stopu, kde se Tate právě nachází.

Bratři byli zadrženi na 24 hodiny v rámci vyšetřování údajné organizované skupiny zločinců, která měla sexuálně vykořisťovat minimálně šest žen. Ty měly být nalákány, drženy a nuceny k vytváření pornografických materiálů, které se měly prodávat online. Tzv. obchod s bílým masem v Rumunsku bohužel stále kvete.

Tate s bratrem budou podrobeni výslechu týmem specializovaným na organizovaný zločin a terorismus, hrozí jim obvinění ze sexuálních zločinů a pašování lidí.

Věří se, že k dopadení Tatea přispěla jeho přestřelka s Gretou Thunberg na sociálních sítích. Tu nejprve provokoval zbytečným postem, v němž se chvástal, že má 33 luxusních vozů, aby mu aktivistka spočítala emise. Chtěl po ní její e-mailovou adresu.

Na to mu Greta odpověděla, ať ji neváhá kontaktovat na smalldickenergy@getlife.com, čímž ho setřela, že se chová jako někdo s malým penisem. Z jejího tweetu se stal jeden z nejlajkovanějších vůbec.

Stěr Tatea vyprovokoval natolik, že natočil video s pizzou z konkrétní bukurešťské restaurace, díky které měl policii potvrdit svou lokaci. Ta už na to údajně čekala a pro Tatea si došla do jeho domu. Greta ho tak nejen absolutně zničila v online prostoru, ale ještě možná přispěla k odhalení nebezpečných zločineckých aktivit. A to už je slušný výkon. Úřady tvrzení nicméně zatím nepotvrdily, k věci se zatím nevyjádřil ani americký FBI.

„Nemůžeme nyní sdělovat žádné detaily, ale můžeme potvrdit, že byli zadrženi,“ nechal se slyšet Tateův mluvčí. „Nicméně Andrew s Tristanem mají úctu k rumunským autoritám a budou spolupracovat, jak jen bude v jejich silách,“ dodal. Aby také ne, kdo s jeho reputací by ostatně chtěl skončit v rumunském vězení... ■