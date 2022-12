Pikantnosti z pohádky Mrazík. Z Marfuši sundávali pijavice a za svou postavu se styděla, na Nastěnku režisér řval

Inna Čurikova si zahrála Marfušu. TV Nova

Český překlad překonal ruský originál

Je zajímavé, že v někdejším Sovětském svazu pohádka žádný větší úspěch nezaznamenala. Zásluhu na její popularitě v našich končinách má bezpochyby skvělý překlad režiséra, scenáristy, překladatele a průkopníka českého dabingu K. M. Walló (✝75).

Na rozdíl od ruského originálu je naše verze rýmovaná a mnohé filmové hlášky jsou tak dobře zapamatovatelné.

Rodiče slyšeli na peníze

Představitelce Nastěnky táhlo v době natáčení teprve na 15. rok. Druhou vážnou kandidátkou na tuto roli byla herečka Naděžda Rumjanceva (✝77), která byla tehdy už slavnou a uznávanou hvězdou. Režisér Alexandr Rou (✝67) si ale nakonec obhájil obsazení méně známé Natalje Sedych. Pouze požádal maskéry, aby udělali dívku alespoň trochu starší. Pak ale nastal problém s dívčinými rodiči – Sedych se totiž na konkurz vypravila tajně, bez jejich vědomí a ti jí natáčení zatrhli. Pomohla až režisérova intervence.

„Musel jsem s nimi promluvit a přemluvit je. Jednoduché jednání to nebylo,“ uvedl Rou s tím, že rodiče přesvědčil až přislíbený honorář.

Nastěnka se nechtěla koupat

Nastěnka musela při natáčení absolvovat i několik fyzicky náročných scén. K nejtěžším patřila ta, v níž svou nevlastní filmovou sestru Marfušu zachraňovala ze špinavé studené vody plné pijavic. Než se do ní odhodlala skočit, třikrát se rozběhla a zastavila. Pomohlo, až když na ni režisér Rou zvýšil hlas.

Marfuša nad sebou plakala

Do role Marfuši režisér původně počítal s jinou herečkou. Inna Čurikova ho ale při castingu zaujala tím, jak „kreativně“ přistoupila k louskání ořechů. Tuto výbornou herečku zná většina z nás bohužel jen jako Marfušu. Ve skutečnosti je to šarmantní a elegantní dáma, která bodovala jak na divadelních prknech, tak mj. ve filmech Ohněm se nepřebrodíš (1967) a Začátek (1970), jež jí přinesly světový věhlas.

Roli Marfuši ale Čurikova upřímně nesnášela a za vzhled a chování své postavy se styděla. Kvůli tomu také Mrazíka viděla jen jednou. Herečka v jednom rozhovoru také zavzpomínala, že maskérům musela sedět vždycky asi dvě hodiny. Když výsledky jejich práce spatřila poprvé, prý se rozplakala, a dokonce uvažovala, že z natáčení odejde. Prozradila také, že po „koupací scéně“ z ní sundávali asi osm pijavic. A dodnes má ráda ořechy všeho druhu.

Šetřilo se i chybovalo

Původně se mělo točit v okolí Moskvy, ale tam tehdy bylo málo sněhu. Proto se filmaři vypravili na poloostrov Kola, který leží za polárním kruhem. Herci pochopitelně mrzli a mnozí to odstonali. Kvůli odjezdu do vzdálené lokace stouply náklady a muselo se šetřit jinde. Takže například Marfuša se ve skutečnosti nezakousla do jablka, ale do levnější cibule.

Filmaři se dopustili také několika chyb. Tou největší je asi východ slunce ve scéně, ve které Nasťa plete ponožky. Sluneční kotouč putuje totiž nesprávným směrem, jako by se příběh odehrával na jižní polokouli, a nikoli v Rusku. ■