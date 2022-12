Módní svět zasáhla smutná zpráva o smrti Vivienne Westwood (✝81). Truchlí Victoria Beckham a další hvězdy

Vivienne Westwood Profimedia.cz

Módní svět zasáhla smutná zpráva o úmrtí světoznámé návrhářky Vivienne Westwood, která dle informací z jejího módního domu, zemřela „pokojně a obklopena svou rodinou“ v jižním Londýně. Aktivistka, která i v módě rozebírala témata, jako jsou klimatické změny, a rebelka, která se podílela na image kapely Sex Pistols, zemřela ve věku 81 let.

„S Vivienne budu pokračovat ve svém srdci. Budeme dál pokračovat v práci až do konce, protože mi dala spoustu věcí, na nichž se dá stavět,“ uvedl podle BBC její manžel a kreativní partner Andreas Kronthaler. Návrhářka se proslavila v 70. letech, a to především stejnými módními kousky pro obě pohlaví, tedy unisex, což do té doby bylo nevídané.

Talentovaná Vivienne po sobě zanechala dva syny - Bena a Joea. Právě Joe jde v maminčiných šlépějích a je spoluzakladatelem společnosti s luxusním spodním prádlem.

Mezi obdivovatele Vivienne patří například Irina Shayk (36), Victoria Beckham (48) nebo hvězda seriálu Sex ve městě Kim Cattrall. „Pravý génius, co nikdy neztratil svou severskou kuráž,“ napsala seriálová Samantha ke společné fotografii. ■