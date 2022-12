Andrea Bezděková po smrti milovaného tatínka letos zrušila Vánoce a vyrazila na hory. Kráska si rozhodnutí pochvaluje

Andrea Bezděková, Thálie 2022 Michaela Feuereislová

Česká Miss 2016 Andrea Bezděková (27) prozradila už před Vánoci, že tentokrát je tradičně slavit nehodlá. "Letos jsem takový Grinch, dárky jdou mimo mě. Dokud se dějí akce a není to ticho, které nás čeká na svátky, jde to, ale pak přijde to velké smutno," prozradila před Štědrým dnem Super.cz.

Jak řekla, tak udělala. S maminkou, bratrem a milovaným pejskem odcestovala přes Vánoce do Itálie, kde si užívala krás tamní přírody a rodinné pohody. Bolest, kterou cítí po smrti tatínka, by mohla později změnit její vlastní rodina. "Svátky začnu zase víc prožívat ve chvíli, kdy budu mít vlastní rodinu," míní kráska, která dříve Vánoce prožívala a milovala.



Hned po návratu z hor by modelka ráda vyměnila lyžáky a sněhule za plavky a válení se na pláži. "Pak bych ráda někam do exotiky, stejně jako loni, když jsme byly s Denisou v Dominikáně. Ale musel by to někdo za mě zorganizovat," odtajnila Andrea, která nemá plánování dovolených zrovna v malíčku.

Andrea má za sebou rok jako na houpačce, ale navzdory všemu si drží úsměv na tváři a stále dokazuje, jak je silná a krásná bytost. Držíme Andree palce, aby brzy našla prince na bílém koni, díky kterému zase najde cestu k vánočním tradicím. ■