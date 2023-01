Supermodelka Alessandra Ambrosio prodala svůj luxusní byt. Výhled z koupelny vás dostane

Alessandra Ambrosio Profimedia.cz

Ambrosio, která poprvé přijela do New Yorku jako sedmnáctiletá v roce 1998, aby následovala svůj sen, koupila penthouse za 1,87 milionu dolarů v roce 2005 – pět let poté, co zahájila svou kariéru jako andílek Victoria's Secret.



Když v roce 2017 odešla do „modelkovského důchodu“, roztáhla svá křídla a přestěhovala se do Los Angeles, aby vychovala své děti a zaměřila se na svou hereckou kariéru. Je také předmětem letošní nové knihy „ Alessandra “ od Stewarta Shininga, která popisuje dvacetileté přátelství modelky a fotografa.

Luxusní byt se může pochlubit otevřenou kuchyní pro šéfkuchaře, samostatnou jídelnou, dřevěnými podlahami, krbem na dřevo, elektrickými žaluziemi, velkými šatnami a vestavěnými úložnými prostory na míru. Hlavní ložnice má prosklenou stěnu s výhledem na hlavní obývací prostor a může se pochlubit také vlastní koupelnou s extra velkou vířivkou, která vám vyrazí dech. ■