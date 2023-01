Jasmina Alagič Vrbovská zapózovala s Rytmusem a promluvila o druhém dítěti

Jasmina Alagič Foto: FTV Prima

Fanoušci se stále brunety ptají, kdy bude mít Sanel sourozence a všechny zajímá, jestli pár na druhém dítěti pracuje. Jedna z fanynek neotálela a Jasminy se napřímo zeptala u společné fotografie. „Už by to chtělo druhé baby, ne?“ napsala a hvězdná moderátorka měla okamžitě odpověď. „Necítím, že nám něco chybí,“ odvětila kráska.



Nejen, že nevypadá, že by jí něco chybělo, Jasmina vypadá, že má štěstí a lásky přehršel a všichni jsou nadšení, že Patrik Vrbovský (45) našel svoji spřízněnou duši. Na sociálních sítích, a zřejmě i mimo ně, si lásku vyznávají vcelku pravidelně. „Nejsi moje krev, ale jsi moje duše,“ rozněžnila se modelka. Zdá se, že této dokonalé rodince nic nechybí. ■